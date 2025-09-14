Региональный этап «Мама-предприниматель» стартует в Иркутской области

«У нашего региона есть позитивный опыт участия в этой программе, в прошлом году Наталья Дубынина из Усольского района представила в Москве свой проект в сфере агротуризма и получила федеральный грант в размере 250 000 рублей, а также специальный приз от Министерства сельского хозяйства России — миллион рублей на развитие своего дела. Конечно, для молодых мам Приангарья это хорошая возможность довести свою идею до реального бизнес-проекта, а также получить средства на его реализацию», — сказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.