Региональный этап «Мама-предприниматель» стартует в Иркутской области

С 15 по 19 сентября в Иркутской области пройдет региональный этап Всероссийской программы «Мама-предприниматель» (18+), в котором примут участие 35 женщин-предпринимателей. Цель конкурса — поддержка женского предпринимательства, развитие бизнес-идей и предоставление грантов на реализацию проектов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Главный приз регионального этапа — грант в размере 150 тысяч рублей от Министерства экономического развития РФ. Кроме того, региональные партнёры подготовили дополнительные гранты для нескольких перспективных проектов участниц.
Программа «Мама-предприниматель» проводится ежегодно с 2023 года, инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ключевые задачи программы — повышение качества проектов начинающих предпринимательниц, формирование пула перспективных бизнес-идей и привлечение внимания инвесторов и СМИ к женщинам в бизнесе.
«У нашего региона есть позитивный опыт участия в этой программе, в прошлом году Наталья Дубынина из Усольского района представила в Москве свой проект в сфере агротуризма и получила федеральный грант в размере 250 000 рублей, а также специальный приз от Министерства сельского хозяйства России — миллион рублей на развитие своего дела. Конечно, для молодых мам Приангарья это хорошая возможность довести свою идею до реального бизнес-проекта, а также получить средства на его реализацию», — сказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.
Подготовка к конкурсу в этом году началась ещё в феврале. Эксперты презентовали программу в более чем 10 муниципалитетах области, организовав обучающие курсы для женщин, планирующих открыть своё дело.
Конкурсный отбор оказался высоким: поступило около 200 заявок со всех муниципалитетов региона. Более 50 участниц, не вошедших в число финалисток, были допущены к программе в качестве слушателей. Из них выбрали 35 авторов наиболее интересных идей для участия в региональном этапе.
В течение пяти дней участницы будут обучаться основам бизнеса и дорабатывать свои проекты для победы и получения грантов.
«В этом году мы видим не только рекордное количество поданных заявок, но и принципиально более высокий уровень проработки и зрелости бизнес-идей. Безусловно, этому способствовала наша большая подготовительная работа: десятки обучающих мероприятий в муниципалитетах позволили точечно донести возможности программы и помочь женщинам подготовить сильные проекты. Для нас важно, чтобы как можно больше мам получили доступ к качественным знаниям, экспертной поддержке и сообществу единомышленников, которые помогут им сделать уверенный старт в предпринимательстве», — сказала директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
Имена победительниц регионального этапа 2025 года будут объявлены на масштабной нетворкинг-лаборатории «Женский бизнес-код» (18+) 20 сентября. Событие станет точкой притяжения для всех предпринимательниц и активных женщин региона. В программе — лекции-разборы от топовых экспертов и стилистов, показ локальных брендов, сессии по нейрографике, практические воркшопы и торжественная церемония награждения победительниц программы «Мама-предприниматель».