Памфилова назвала число проголосовавших на выборах разного уровня

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Свыше 16 миллионов человек уже проголосовали на выборах разного уровня в ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Источник: © РИА Новости

«Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек», — сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.

Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях — проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

