В городе Ардоне в Северной Осетии благоустроили пешеходные зоны

Два тротуара, проходящих по улице Пролетарской города Ардона в Северной Осетии, благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Ардонского района.
Работы провели на двух участках. Первый проходит от улицы Олега Кошевого до Красноармейской, второй — от улицы Льва Толстого до улицы Островского. Взамен старого асфальта на пешеходных зонах уложили новую брусчатку. Также специалисты смонтировали уличные фонари со светодиодными лампами и установили скамейки.
«Эти изменения стали возможны благодаря активной гражданской позиции наших жителей, которые не остались равнодушными к судьбе своего города. Напомним, что территории для благоустройства города были выбраны жителями района через онлайн-голосование в 2024 году», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.