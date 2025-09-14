В городе Ардоне в Северной Осетии благоустроили пешеходные зоны

Работы провели на двух участках. Первый проходит от улицы Олега Кошевого до Красноармейской, второй — от улицы Льва Толстого до улицы Островского. Взамен старого асфальта на пешеходных зонах уложили новую брусчатку. Также специалисты смонтировали уличные фонари со светодиодными лампами и установили скамейки.