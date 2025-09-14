В Киясовском районе Удмуртии открылся пункт проката вещей для детей

Пункт бесплатного проката предметов первой необходимости для детей до трех лет открылся в филиале центра социального обслуживания Киясовского района Удмуртии. Данная мера поддержки действует по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
Услугами пункта могут воспользоваться молодые семьи, в которых возраст родителей не превышает 35 лет. Также взять вещи напрокат могут студенческие или многодетные семьи, одинокие родители и семьи участников специальной военной операции. Им доступны детские прогулочные коляски, коляски-трости, кроватки для новорожденных, детские автокресла, автолюльки, детские стульчики для кормления, манежи, шезлонги.
По словам директора центра Ольги Бубякиной, если необходимые предметы будут розданы на момент обращения, то можно сделать заказ. Вещи доставят из другого филиала в течение нескольких дней.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.