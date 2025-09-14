Ричмонд
В Братске на строительство школы выделили более 680 млн из бюджета страны

Учебное заведение рассчитано на 1275 школьников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутской области дополнительно направили 681 миллион рублей на создание школы в микрорайоне Братска. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Школа рассчитана на 1275 ученических мест. Финансирование поступит до конца текущего года, что обеспечит продолжение строительных работ.

— Ранее вопрос продолжения строительства школы в Братске обсуждали на правительственном часе в Совете Федерации под председательством Валентины Ивановны Матвиенко. Затем — на встрече с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко и Министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Напомню, что эта школа — первая строящаяся школа в Братске за 30 лет, — отметил глава региона.

Одновременно реализуется проект строительства второй школы на 1550 мест в микрорайоне Березовый посёлка Маркова Иркутского района. На эти цели из регионального бюджета направлено 430 млн рублей, средства уже переданы подрядной организации. Оба образовательных учреждения планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, что существенно улучшит образовательную инфраструктуру территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое долгожителей проголосовали на выборах губернатора региона.