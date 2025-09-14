В Братске на строительство школы выделили более 680 млн из бюджета страны

— Ранее вопрос продолжения строительства школы в Братске обсуждали на правительственном часе в Совете Федерации под председательством Валентины Ивановны Матвиенко. Затем — на встрече с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко и Министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Напомню, что эта школа — первая строящаяся школа в Братске за 30 лет, — отметил глава региона.