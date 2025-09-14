Ричмонд
Минприроды расследует инцидент с сотрудником заказника «Выгонощанское» из-за жестокого обращения с животными

Минприроды среагировало на жестокое обращением с животными в заказнике.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси в своем телеграм-канале опубликовало официальный комментарий об инциденте, случившемся в заказнике «Выгонощанское».

«В сети Интернет появились материалы, содержащие факты жестокого обращения с животными на территории заказника “Выгонощанское”. Данная ситуация находится на контроле Министерства. По выявленному факту будет проведена тщательная проверка всех обстоятельств», — говорится в комментарии.

По информации министерства, действиям сотрудника заказника будет дана соответствующая правовая оценка. Ситуация на контроле и ее развитии будет рассказано на официальных ресурсах министерства.

