Перед началом салюта губернатор Алексей Текслер поздравил горожан с праздником, отметив вклад поколений в развитие Челябинска: «Мы любим Челябинск, заботимся о нем, делаем его каждый год лучше. Он меняется, становится краше, комфортнее». Для удобства жителей работа общественного транспорта была продлена после 23:00, чтобы все могли благополучно добраться домой после праздничных мероприятий.
В Челябинске прогремел праздничный салют в честь Дня города
Тысячи челябинцев наблюдали за праздничным салютом, который состоялся в День города. Пятиминутное пиротехническое шоу началось точно по расписанию и продолжалось 12,5 минут. Набережная реки Миасс стала главной площадкой для зрителей красочного представления.