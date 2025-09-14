В Челябинске прогремел праздничный салют в честь Дня города

Перед началом салюта губернатор Алексей Текслер поздравил горожан с праздником, отметив вклад поколений в развитие Челябинска: «Мы любим Челябинск, заботимся о нем, делаем его каждый год лучше. Он меняется, становится краше, комфортнее». Для удобства жителей работа общественного транспорта была продлена после 23:00, чтобы все могли благополучно добраться домой после праздничных мероприятий.