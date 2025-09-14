Ричмонд
В Уфе поймали автовора-рецидивиста

О задержании сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе поймали 40-летнего мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ-2112 с Сельской улицы. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

В ведомстве уточнили, что после того, как к ним поступила информация об угоне, ее распространили всем подразделениям.

В итоге угонщика удалось найти и задержать. Им оказался ранее осужденный за аналогичные преступления уфимец. Сейчас подозреваемого задержали, а машину поместили на спецстоянку.

