В Уфе поймали автовора-рецидивиста

В Уфе поймали 40-летнего мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ-2112 с Сельской улицы. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.
В ведомстве уточнили, что после того, как к ним поступила информация об угоне, ее распространили всем подразделениям.
В итоге угонщика удалось найти и задержать. Им оказался ранее осужденный за аналогичные преступления уфимец. Сейчас подозреваемого задержали, а машину поместили на спецстоянку.
