В поликлинику поселка Товарково в Калужской области поступит новая техника

«Важно, чтобы тяжелое оборудование было установлено в помещениях с капитальным ремонтом, так как после монтажа очень сложно будет потом снова демонтировать медицинскую технику. А также это останавливает процесс оказания медицинской помощи населению», — добавили в минздраве.