В поликлинику поселка Товарково в Калужской области поступит новая техника

Поликлиника в поселке городского типа Товарково Калужской области получит новый рентген-аппарат и маммограф при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в минздраве региона.
Пока специалисты готовят помещения для оборудования. Там проводят капитальный ремонт.
«Важно, чтобы тяжелое оборудование было установлено в помещениях с капитальным ремонтом, так как после монтажа очень сложно будет потом снова демонтировать медицинскую технику. А также это останавливает процесс оказания медицинской помощи населению», — добавили в минздраве.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.