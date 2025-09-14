На Дону за выборами следят четыре тысячи обученных наблюдателей

В Ростовской области создан специальный штаб по наблюдению за выборами. Общественная палата региона организовала масштабную подготовку независимых наблюдателей для предстоящего голосования.
За летние месяцы проведено 45 обучающих семинаров во всех муниципалитетах области. Добровольцы прошли полный курс подготовки к работе на избирательных участках. Среди обученных наблюдателей — педагоги, медики, работники культуры, предприниматели и гражданские активисты.
Все участники программы, четко знают свои права и обязанности. Они готовы оперативно реагировать на различные ситуации во время голосования. Подготовленные наблюдатели должны обеспечить честность и прозрачность выборного процесса.
Напомним, в августе первый заместитель председателя Общественной палаты Юрий Зерщиков подтвердил готовность наблюдателей к работе. Он отметил важность их участия в обеспечении законности выборов.
