В школе чувашской деревни Новые Тренькасы открылся агрокласс

Агротехнологический класс по направлению «Цветоводство» открылся в школе имени Героя РФ Д. В. Семенова в деревне Новые Тренькасы Чувашской Республики. Кабинет оборудовали по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В классе ученики будут изучать передовые методы растениеводства и цветоводства, а также проводить эксперименты с помощью современной техники. Партнером в создании агрокласса стал Чувашский государственный аграрный университет.
«Аграрный университет предоставляет возможность обучения в лабораториях вуза. Учащихся Тренькасинской школы ждем на нашей сити-ферме — агроклассники попробуют вырастить цветы методом гидропоники, без почвы», — добавила проректор по учебной и научной работе Чувашского государственного аграрного университета Людмила Иванова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.