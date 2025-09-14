Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе чувашской деревни Новые Тренькасы открылся агрокласс

Ребята будут углубленно изучать растениеводство.

Агротехнологический класс по направлению «Цветоводство» открылся в школе имени Героя РФ Д. В. Семенова в деревне Новые Тренькасы Чувашской Республики. Кабинет оборудовали по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В классе ученики будут изучать передовые методы растениеводства и цветоводства, а также проводить эксперименты с помощью современной техники. Партнером в создании агрокласса стал Чувашский государственный аграрный университет.

«Аграрный университет предоставляет возможность обучения в лабораториях вуза. Учащихся Тренькасинской школы ждем на нашей сити-ферме — агроклассники попробуют вырастить цветы методом гидропоники, без почвы», — добавила проректор по учебной и научной работе Чувашского государственного аграрного университета Людмила Иванова.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.