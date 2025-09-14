Парковка у автовокзала заработает в платном режиме

В то же время в ночные часы, с 19.00 до 08.00, а также по выходным и праздничным дням стоянка будет бесплатной. Пока воспользоваться парковкой смогут лишь автомобили с государственными регистрационными номерами. В дальнейшем администрация обещает расширить функционал и разрешить оплату стоянки для машин без номерных знаков.