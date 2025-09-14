Парковка у автовокзала заработает в платном режиме

Муниципальная парковка рядом с автовокзалом на улице Шуйской во Владивостоке начнёт работать в платном режиме с завтрашнего дня. Об этом сообщает мэрия приморской столицы.
Парковочная зона рассчитана на автомобилистов, ежедневно прибывающих в район транспортного узла.
Стоимость часа стоянки будет зависеть от категории транспортного средства. Для легковых автомобилей категории В тариф установлен на уровне 65 рублей. Владельцам автомобилей категории С придётся заплатить 95 рублей в час. Мотоциклы и авто категории А и М смогут воспользоваться парковкой за 35 рублей.
Оставить автомобиль на парковке на ул. Шуйской пока могут только водители автомобилей с государственными регистрационными знаками. Оплата допускается исключительно в безналичной форме через портал «Цифрового Приморья» или терминалы оплаты на парковке.
В то же время в ночные часы, с 19.00 до 08.00, а также по выходным и праздничным дням стоянка будет бесплатной. Пока воспользоваться парковкой смогут лишь автомобили с государственными регистрационными номерами. В дальнейшем администрация обещает расширить функционал и разрешить оплату стоянки для машин без номерных знаков.