Минобороны рассказало, что происходит на учениях «Запад-2025» в Беларуси

Минобороны рассказало о подробностях учений «Запад-2025» на территории Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Учение «Запад-2025» продолжается в соответствии с утвержденным планом, сообщает Министерство обороны Беларуси в своем официальном телеграм-канале.

Из подробностей: российские мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты БМП-3 успешно переправились через Березину, с воздуха их прикрывали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35.

Российским мотострелкам на учении поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования.

«Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 12 сентября Минобороны Беларуси заявило о старте учений «Запад — 2025».

Учения стали предлогом для закрытия Польшей границы с Беларусью (здесь об этом все подробности).

Кроме того, Польша заявила о размещении 40 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью.