Ювелирный завод во Владимирской области сократил время выполнения заказов

«За время участия в проекте нам удалось существенно оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы. Выработка на одного сотрудника увеличилась на 12%, а время выполнения клиентских заказов сократилось на 26%. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства удалось кардинально улучшить организацию рабочих мест и минимизировать непроизводительные перемещения персонала», — отметил технический директор предприятия Александр Лушников.