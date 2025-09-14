Ричмонд
Ювелирный завод во Владимирской области сократил время выполнения заказов

Достичь результатов удалось благодаря внедрению бережливых технологий и поддержке экспертов.

Покровский ювелирный завод во Владимирской области сократил время выполнения заказов на 26%. Таких результатов удалось достичь за счет участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и промышленности региона.

«За время участия в проекте нам удалось существенно оптимизировать производственные процессы и повысить эффективность работы. Выработка на одного сотрудника увеличилась на 12%, а время выполнения клиентских заказов сократилось на 26%. Благодаря внедрению инструментов бережливого производства удалось кардинально улучшить организацию рабочих мест и минимизировать непроизводительные перемещения персонала», — отметил технический директор предприятия Александр Лушников.

Гендиректор завода Михаил Пяташов добавил, что благодаря поддержке экспертов регионального центра компетенций сотрудники освоили методы бережливого производства, научились выявлять узкие места и находить точки роста.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.