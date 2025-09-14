В башкирской деревне Бретяк отремонтировали школу

Ремонт школы в деревне Бретяк Республики Башкортостан провели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Бурзянского района.
Во время работ специалисты обновили фасад здания, кровлю, окна и двери. Внутри отремонтировали полы, провели отделочные работы, смонтировали новую систему электроснабжения, вентиляции, а также привели в порядок водопровод и канализацию. На территории школы уложили асфальт, построили спортивную площадку и летнюю сцену.
Помимо этого, в учреждении установили новые столы, шкафы, стулья, мягкую мебель. Также туда завезли спортивный инвентарь, ноутбуки, интерактивные панели, проекторы и принадлежности для кабинета дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.