Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети.
Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что специально не заводит личный Telegram-канал, поскольку от ее имени в сети распространяют фейки.
«Потому что от моего имени тоже очень много чего распространяется, чтобы взрывать систему изнутри», — пояснила Памфилова.
