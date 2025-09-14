Ричмонд
Памфилова рассказала о фейках, распространяемых от ее имени

Памфилова заявила, что от ее имени в сети распространяют множество фейков.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что от ее имени распространяются фейки в сети.

Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025 сообщила, что специально не заводит личный Telegram-канал, поскольку от ее имени в сети распространяют фейки.

«Потому что от моего имени тоже очень много чего распространяется, чтобы взрывать систему изнутри», — пояснила Памфилова.

