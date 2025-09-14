МинЖКХ Беларуси обещало отремонтировать на 15% больше дорог за 2025 год

В 2025 году в Беларуси в рамках Года благоустройства отремонтируют на 15% больше квадратных метров улично-дорожной сети, чем в 2024, а именно 9,8 миллиона «квадратов». Об этом БелТА рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.
Министерство ЖКХ несет ответственность за ремонт улично-дорожной сети, ремонт и замену объектов благоустройства, таких как игровые площадки, а также восстановление фасадов жилых домов.
Много внимания уделяется развитию велосипедной инфраструктуры, в первую очередь велодорожек.
