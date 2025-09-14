Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МинЖКХ Беларуси обещало отремонтировать на 15% больше дорог за 2025 год

Министерство ЖКХ рассказало об увеличении объема ремонта улиц в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Беларуси в рамках Года благоустройства отремонтируют на 15% больше квадратных метров улично-дорожной сети, чем в 2024, а именно 9,8 миллиона «квадратов». Об этом БелТА рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

Министерство ЖКХ несет ответственность за ремонт улично-дорожной сети, ремонт и замену объектов благоустройства, таких как игровые площадки, а также восстановление фасадов жилых домов.

Много внимания уделяется развитию велосипедной инфраструктуры, в первую очередь велодорожек.

Кстати, вот что измененилось в Правилах дорожного движения Беларуси с 1 сентября 2025: ограничение скорости электросамокатов, штрафы, тонировка стекол, запрет на всесезонные шины. Есть изменения и для велосипедистов.

Мы писали о перспективах Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.