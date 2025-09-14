В Нижнем Тагиле построят два детских сада с ясельными группами

Два детских сада с ясельными группами, куда смогут пойти более 400 детей, построят в Нижнем Тагиле Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
Одно из учреждений, рассчитанное на 170 мест, возводят на территории бывшей военной части в Ленинском районе. Там уже достраивают третий этаж. Сдать детсад в эксплуатацию планируют в следующем году.
Второе дошкольное учреждение — на 270 мест — появится в Приречном микрорайоне. До зимы строители планируют закончить возведение каркаса здания. Полностью работы завершат в 2027 году.
В двух детских садах будет открыто 19 групп, 5 из которых предназначены для малышей раннего возраста от года до трех лет. Оба дошкольных учреждения оснастят современным оборудованием. Также там установят грузовые лифты, благоустроят площадки для прогулок и занятий на открытом воздухе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.