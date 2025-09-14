В Нижнем Тагиле построят два детских сада с ясельными группами

В двух детских садах будет открыто 19 групп, 5 из которых предназначены для малышей раннего возраста от года до трех лет. Оба дошкольных учреждения оснастят современным оборудованием. Также там установят грузовые лифты, благоустроят площадки для прогулок и занятий на открытом воздухе.