В поликлинике Домодедова установили инновационное ЭКГ-кресло с ИИ

Уникальное ЭКГ-кресло с искусственным интеллектом установили в поликлинике города Домодедово на улице Пирогова, 9. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Такое кресло позволяет пациентам самостоятельно проводить диагностику сердца. Результаты исследования мгновенно поступают врачу, который может оценить состояние здоровья человека.
«Кроме того, здесь можно определить предрасположенность к развитию сердечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонической болезни», — сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Если у пациента с помощью кресла выявлена патология, ему придет сообщение на телефон или оператор свяжется с ним для записи на прием. Оборудование значительно сокращает время ожидания результатов и упрощает процесс диагностики. В ближайшее время такие устройства планируют установить и в других медицинских учреждениях округа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.