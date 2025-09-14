В Новгородской области пройдет гастрономический фестиваль «Крошево»

Гастрономический фестиваль «Крошево» пройдет 20 сентября в городе Боровичи Новгородской области. Проведение подобных мероприятий — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете информационной политики региона.
Крошево — это традиционный для Новгородчины продукт, который заготавливали осенью из мелко нарубленных верхних листьев белокочанной капусты. На его основе готовили блюдо крестьян — «серые» щи.
Гостей фестиваля ждут соревнования по рубке крошева, которые пройдут на мосту Белелюбского. Участники одновременно будут крошить капусту специальными сечками. При выборе победителей будут учитывать скорость рубки, фракцию, цветовую гамму и вкусовые качества. В конце их ждут подарки и призы от организаторов фестиваля.
Также на мероприятии состоятся мастер-классы по приготовлению блюд от шеф-поваров, будут работать интерактивные зоны — детская, спортивная, капустная фотозоны, фуд-корты и маркет с продуктами от производителей Новгородской области. Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.