Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 14 сентября 2025

На 15:00 14 сентября в Иркутской области зафиксирована явка избирателей на выборах губернатора в размере 28,45%, что соответствует 519 620 проголосовавшим гражданам.
Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 14 сентября 2025.
— В Иркутске проголосовали 25,13% избирателей, в Ангарском городском округе — 28,11%, в Братске — 22,1%, — поделились в Избиркоме региона.
Территориальный анализ показывает традиционно более высокую активность в сельских муниципалитетах. В Балаганском округе участие в голосовании приняли 59,54% избирателей, в Баяндаевском районе — 53,76%, в Катангском районе — 50,45%.
Сравнительные данные с предыдущими выборами показывают рост электоральной активности: в 2020 году на этот же период времени явка составляла 25,95%. Голосование продолжается до 20:00, и статистические показатели могут существенно измениться к завершению процесса.