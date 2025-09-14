Ричмонд
Рассказываем, какая явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 14 сентября 2025

Явка на выборы губернатора Иркутской области на 15:00 составила 28,45%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 15:00 14 сентября в Иркутской области зафиксирована явка избирателей на выборах губернатора в размере 28,45%, что соответствует 519 620 проголосовавшим гражданам.

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 14 сентября 2025.

— В Иркутске проголосовали 25,13% избирателей, в Ангарском городском округе — 28,11%, в Братске — 22,1%, — поделились в Избиркоме региона.

Территориальный анализ показывает традиционно более высокую активность в сельских муниципалитетах. В Балаганском округе участие в голосовании приняли 59,54% избирателей, в Баяндаевском районе — 53,76%, в Катангском районе — 50,45%.

Сравнительные данные с предыдущими выборами показывают рост электоральной активности: в 2020 году на этот же период времени явка составляла 25,95%. Голосование продолжается до 20:00, и статистические показатели могут существенно измениться к завершению процесса.