В подмосковном селе Протекино запустили новый комплекс очистных сооружений

Новый комплекс очистных сооружений ввели в эксплуатацию в подмосковном селе Протекино при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Существовавшая инфраструктура сильно устарела. Она не обеспечивала надлежащую обработку сточных вод, поэтому появилась необходимость ее заменить.
«Благодаря внедрению передовых технологий стоки теперь проходят через многоэтапный процесс очистки, включающий фильтрацию и биологическую обработку. Сложная аппаратура, невидимая для обычного наблюдателя, обеспечивает очистку воды до безопасного уровня и устраняет нежелательные запахи», — отметили в администрации муниципального округа Зарайск.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.