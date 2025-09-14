Опаздывала на марафон в Кишинёве, а оказалась в больнице: Девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль

Девушка перебегала дорогу в неположенном месте и попала на капот автомобилю.
Сегодня в городе второй день марафона, но некоторые решили бежать вне установленных организаторами мест. Итог закономерен — сегодня девушка уже никуда не побежит.
Покажите это видео своим детям как пример того, насколько опасно может быть на дороге.
Инцидент произошел на улице Колумна.
Источник: cx_md.
