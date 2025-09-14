В ночь на воскресенье омичи снова жаловались на сильную вонь от выбросов

Телеграм-канал «Аварийный Омск» 14 сентября опубликовал несколько жалоб на неприятнейшие запахи химических выбросов, которые омичи чувствовали сегодня ночью. Где-то смрад проходил даже через закрытые окна.
«Нас травят, помогите! Ночью ребенок проснулся со словами “Мне плохо”, встала, и меня саму начало тошнить, дома нечем дышать. Вчера немного проветрить решили, пока не было выбросов. Адская вонь каждую ночь, реакция нашей администрации и прокуратуры непонятна», — так звучит первая из этих жалоб.
"14.09.2025 в 6:30, и до сих пор нечем дышать в Амуре, район 24-й Северной, 16-й Амурской. Как жить в городе, где травят местных жителей?
ЦАО, район ул. 20-я линия, открыл с утра окна и балкон, чтобы вдохнуть свежего воздуха и проверить квартиру, а получил как, наверное, баллончиком со слезоточивым газом в лицо! Вы что там делаете все: природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, министерство экологии? Нас травят как тараканов! Газом воняет, дышать невозможно! Чем нам дышать? Чем дышать детям нашим?", — так канала объединил сразу два гневных сообщения от разных людей.
Географически разброс большой, есть и жалоба с Левого берега, улицы 70 лет Октября.
На странице губернатора региона во «ВКонтакте» жители города делились негодованием, что власть якобы не реагирует на жалобы.
«В Омске ужасно пахнет газом в воздухе, невозможно дышать! Позвонила на “горячую линию”, там сидит такая же омичка, как и мы, просто принимает жалобы. Сегодня за ночь приняла 156 жалоб. Почему власть не реагирует? У меня ребенка три раза вырвало за ночь. Почему нас травят? Куда писать, чтоб приняли меры», — написала Наталья Викторовна.
Ранее областное УГМС предупреждало, что с 19:00 13 сентября до 11:00 14 сентября в Омске ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Иными словами, ожидались или безветрие, или очень слабый ветер.
«КП Омск» уже сообщала, что областное минприроды комментировало жалобы на вонь в омском воздухе.