Дятлова: Туристические автобусы не смогут ездить по выделенным полосам в Калининграде

Туристические автобусы не смогут ездить по выделенным полосам для общественного транспорта в Калининграде. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Выделенные полосы предназначены только для движения регулярного общественного транспорта. Туристические же автобусы чаще всего работают в режиме заказных перевозок и не подходят под эти правила, — сказала Дятлова.
Летом подрядчик нанёс разметку для выделенных полос на участке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до улицы Театральной. Автобусам и троллейбусам отвели 3,5 метра. Для личного транспорта в этой части проспекта сохранили две полосы по 3 и 3,5 метра. Между «выделенкой» и тротуаром остаётся ещё место для буферных зон безопасности (шириной 0,5 метра) и велополос (по 1,5 метра).
По мнению городских властей, такое решение не только увеличит скорость общественного транспорта в этой части города, но и «заметно снизит вероятность конфликтов самокатчиков и пешеходов».
В 2023 году выделенную полосу для автобусов обустроили в районе Южного вокзала. Разметка появилась на участке между Домом искусств и школой № 16.