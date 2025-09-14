Дятлова: Туристические автобусы не смогут ездить по выделенным полосам в Калининграде

Летом подрядчик нанёс разметку для выделенных полос на участке Ленинского проспекта от гостиницы «Калининград» до улицы Театральной. Автобусам и троллейбусам отвели 3,5 метра. Для личного транспорта в этой части проспекта сохранили две полосы по 3 и 3,5 метра. Между «выделенкой» и тротуаром остаётся ещё место для буферных зон безопасности (шириной 0,5 метра) и велополос (по 1,5 метра).