Погибших в результате ЧП в Орловской области росгвардейцев посмертно наградят

Решение о посмертном награждении трех росгвардейцев принял директор Росгвардии Виктор Золотов, написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он также добавил, что после ЧП в соседнем регионе сотрудники Минтранса Курской области перевезли более тысячи человек. «Сразу после остановки движения поездов мы направили на место 18 автобусов, они доставили пассажиров до станции Глазуновка», — сообщил Хинштейн.
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сотрудник Росгвардии погиб в больнице в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях 13 сентября. О гибели двух других росгвардейцев стало известно вчера.