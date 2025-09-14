Ричмонд
Погибших в результате ЧП в Орловской области росгвардейцев посмертно наградят

Трех сотрудников орловского управления Росгвардии, погибших в результате взрыва на железной дороге в Орловской области, посмертно представят к государственным наградам. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

Решение о посмертном награждении трех росгвардейцев принял директор Росгвардии Виктор Золотов, написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он также добавил, что после ЧП в соседнем регионе сотрудники Минтранса Курской области перевезли более тысячи человек. «Сразу после остановки движения поездов мы направили на место 18 автобусов, они доставили пассажиров до станции Глазуновка», — сообщил Хинштейн.

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что сотрудник Росгвардии погиб в больнице в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях 13 сентября. О гибели двух других росгвардейцев стало известно вчера.

