На 100 минчан приходится 121 минчанка. Ко Дню города обнародовали интересные факты о Минске

В Минске живет больше женщин, чем мужчин: на 100 мужчин приходится 121 женщина. При этом гендерный перекос особенно заметен в старшей возрастной группе, где на каждого мужчину приходится две женщины. Ежегодна в Минске в среднем играют 11,5 тысяч свадеб. В 2024-м родилось более 10 тысяч малышей.