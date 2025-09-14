На 100 минчан приходится 121 минчанка. Ко Дню города обнародовали интересные факты о Минске

Ко Дню города телеканал СТВ рассказал об интересных фактах о Минске.
В городе живут 1 миллион 997 тысяч человек, или каждый пятый житель Беларуси. Самый густонаселенный район — Фрунзенский: здесь проживает более 450 тысяч, что сравнимо с населением Гомеля. Самый маленький район Партизанский — 92 тысячи человек, что меньше, чем в Лиде.
В Минске живет больше женщин, чем мужчин: на 100 мужчин приходится 121 женщина. При этом гендерный перекос особенно заметен в старшей возрастной группе, где на каждого мужчину приходится две женщины. Ежегодна в Минске в среднем играют 11,5 тысяч свадеб. В 2024-м родилось более 10 тысяч малышей.
На каждого минчанина в среднем приходится почти 25 квадратных метров жилой площади. При этом 40% семей живут в двухкомнатных квартирах.
Более трети взрослых минчан имеют высшее образование, каждый пятый — среднее специальное, 16% — профессионально-техническое.
Кстати, вот перспективы Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.
Мы писали, что Министерство ЖКХ Беларуси обещало отремонтировать на 15% больше улично-дорожной сети за 2025 год.