В Нижегородской области запустили новый пункт весогабаритного контроля

Новый пункт весогабаритного контроля начал работать в Городецком муниципальном округе Нижегородской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Объект разместили на дамбе Нижегородской гидроэлектростанции. Он автоматически измеряет массу и габариты проезжающих автомобилей, а также фиксирует фото нарушений.
«Новый автоматический пункт весогабаритного контроля размещен для сохранения автомобильной дороги и обеспечения соблюдения правил дорожного движения. Место установки выбрано неслучайно: на этом участке трассы Линда — Городец — Заволжье высокий трафик. Также на период проведения реконструкции моста, проходящего на участке водосливной плотины, пункт поможет обеспечивать безопасность выполнения работ», — рассказал исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Нижегородской области Александр Бачурин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.