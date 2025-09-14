В Йошкар-Оле открыли пункт проката детских вещей

«Такие проекты помогают сэкономить бюджет семьи и дают доступ к качественным детским товарам тем, кто особенно в них нуждается. Это важный шаг в поддержке демографии и укреплении института семьи в республике», — отметила министр труда и социальной защиты Марий Эл Елена Таникова.