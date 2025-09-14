В Йошкар-Оле открыли пункт проката детских вещей

Пункт проката предметов первой необходимости для детей до трех лет открыли на базе комплексного центра социального обслуживания в Йошкар-Оле по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Республики Марий Эл.
Там предоставляют кроватки, коляски-трансформеры, пеленальные столики, стульчики для кормления, видеоняни, шезлонги, ванночки для купания и ходунки. Аренда доступна на шесть месяцев, при необходимости ее можно продлить.
Услуга проката доступна для молодых пар до 35 лет, одиноких родителей, студенческих, многодетных и малоимущих семей, а также тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Для получения вещей необходимо обратиться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства.
«Такие проекты помогают сэкономить бюджет семьи и дают доступ к качественным детским товарам тем, кто особенно в них нуждается. Это важный шаг в поддержке демографии и укреплении института семьи в республике», — отметила министр труда и социальной защиты Марий Эл Елена Таникова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.