Ядовитый паук-оса распространяется по Беларуси — он замечен под Минском

Паук-оса замечен в Воложинском районе Минской области, сообщает телеканал ОНТ.
Паук-оса или полосатая аргиопа выглядит угрожающе из-за своей яркой черно-желтой окраски, напоминающей осу. Однако, несмотря на ядовитость, он не представляет большой опасности для человека. Укус этого паука сравним с укусом пчелы и может вызывать опасность лишь для аллергиков и маленьких детей.
Это уже далеко не первое появление южного паука в Беларуси. На сайте Национального парка «Беловежская пуща» есть информация, что впервые такой паук был замечен в пуще еще в 2001 году. И в последние годы полосатая аргиопа активно осваивает лесную зону.
Паук, напоминающий осу, получил свои названия из-за оригинальной черно-желтой окраски брюшка у самок.
В Национальном парке отметили, что сейчас паук-оса уже довольно привычный для Беларуси вид пауков, встречающийся среди травостоя на лугах, полянах, в поймах.
Самки обычно держатся в центре паутины головой вниз. При этом ноги часто сближены попарно, а визуально паук напоминает букву Х. Характерной особенностью сетей, сплетенных аргиопами, являются широкие красивые полосы.
При хорошей погоде и обильном питании паук каждую ночь разрушает большую часть своей сети, при этом частично ее поедая, а с утра строит заново.
Самцы гораздо меньше самок. Правильную паутину они плетут пока молодые, а, став взрослыми, начинают халтурить и плетут ее беспорядочно, в скором времени отправляясь на поиски самки. Найдя ее, самец начинает жить на краю ловчей сети.
Жизнь у самцов этих пауков не простая. Спаривание самец старается осуществить сразу после линьки самки, пока ее хелицеры мягкие и она не может его укусить. Но случается всякое, и многие самцы поедаются самками прямо во время спаривания.
Но оставшиеся в живых самцы после спаривания тоже живут недолго. При этом самки живут долго, могут выдерживать кратковременные заморозки и погибают поздней осенью.
Несмотря на то, что паук-оса крупный, для обычного человека его укус относительно безопасен. Он неприятен лишь болевыми ощущениями, однако яд может навредить аллергикам.
Биологи пущи отмечают, что раньше этот паук отмечался лишь в зоне степей и пустынь. Активное расселение вида в северном направлении в последние десятилетия связано с потеплением климата лишь косвенно. Вероятно, свою роль в этом процессе сыграли микроэволюционные изменения популяции. Пауки адаптировались к более суровым условиям и расширили свой ареал.
