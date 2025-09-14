В Усть-Канском районе Республики Алтай отремонтируют 7 километров дороги

Участок автодороги протяженностью 7 километров на территории Усть-Канского района Республики Алтай отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве регионального развития.
Объект занимает отрезок с 131-го по 138-й километр трассы Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана. Сейчас в порядок приводят около 3 километров дорожного полотна. Там начали укладывать новый асфальт. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, работы проводят на одной полосе движения.
Полностью проект должны завершить в 2026 году. Добавим, что ремонт этого участка обеспечит транспортную доступность для жителей близлежащих сел Мендур-Соккон и Кырлык, а также Усть-Коксинского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.