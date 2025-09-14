В селе Амзя в Башкирии завершают благоустройство общественной территории

Работы по благоустройству общественного пространства в селе Амзя Республики Башкортостан завершают в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа Нефтекамск.
Специалисты смонтировали сцену «Ракушка» с навесом-куполом. Она станет площадкой для проведения концертов, праздничных мероприятий и других событий. Также мастера вымостили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установили качели и турники для занятий спортом. Еще на всей общественной территории смонтировали уличное освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.