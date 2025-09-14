В школы Бековского района Пензенской области поступило новое оборудование

Кабинеты для занятий по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» в школах Бековского района Пензенской области оснастили новым оборудованием. Технику приобрели при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.
В классы по ОБЗР поставили современные учебные и демонстрационные материалы, средства индивидуальной защиты и носилки. Отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи ребята будут на тренажере — манекене взрослого человека. Кабинеты труда укомплектовали бытовой техникой и электроинструментами.
«Обеспечение учебных классов новым оборудованием повысит интерес к занятиям и их результативность, открывая перед учениками перспективы получения прикладных умений и информации. Эти знания пригодятся в повседневной жизни и в дальнейшей карьере», — отметила начальник управления образования администрации Бековского района Оксана Борисова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.