Игровой комплекс в виде дирижабля установили на Ясногорской улице

Попасть на борт можно через стеклянный павильон с несколькими входами, оборудованными лестницами и пандусами. Отсюда на верхнюю палубу также ведут две удобные лестницы. Быстро и весело спуститься получится по винтовой горке-трубе. Проектировщики стремились создать не просто стандартную площадку, а настоящий арт-объект, который бы развивал детскую фантазию. Дирижабль уже готов принять первых юных пилотов и аэронавтов.