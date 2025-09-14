Игровой комплекс в виде дирижабля установили на Ясногорской улице

«Главной изюминкой благоустройства стал огромный яркий воздушный корабль. Футуристический дирижабль выполнили из прочных металлических конструкций, ударопрочного стекла и композитных материалов. В игровом комплексе есть закрытая решетчатая кабина в верхней части. Габариты впечатляют: высота — более 7 м, длина — 15 м, а ширина — 8 м», — говорится в сообщении.
Попасть на борт можно через стеклянный павильон с несколькими входами, оборудованными лестницами и пандусами. Отсюда на верхнюю палубу также ведут две удобные лестницы. Быстро и весело спуститься получится по винтовой горке-трубе. Проектировщики стремились создать не просто стандартную площадку, а настоящий арт-объект, который бы развивал детскую фантазию. Дирижабль уже готов принять первых юных пилотов и аэронавтов.
Новый комплекс — это место для физического развития, социальной адаптации и полета фантазии. Необычный дизайн стимулирует детей придумывать сюжетно-ролевые игры, превращая каждый визит в увлекательное путешествие.
Внутри дирижабля есть просторная безопасная зона, где дети могут лазить, играть и изучать конструкцию, а также лестницы и сетчатые перегородки для развития ловкости и координации. Открытая платформа под конструкцией подойдет для игр и общения, а стеклянный павильон спрячет от непогоды. Специальное травмобезопасное покрытие площадки обеспечивает дополнительную защиту.