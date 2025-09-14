После взрыва в Орловской области задерживаются поезда в сторону Ростова

Инцидент произошел 13 сентября на перегоне «Малоархангельск — Глазуновка», где ранее были обнаружены взрывные устройства, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в с воем тг-канале. В результате подрыва одного из них, по предварительным данным, погибли два человека и один был ранен. Для обеспечения безопасности на месте проводятся оперативные мероприятия, что и привело к изменению маршрутов следования и задержкам ряда поездов.