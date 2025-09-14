Ричмонд
После взрыва в Орловской области задерживаются поезда в сторону Ростова

Четыре поезда задерживаются в направлении Ростова после взрыва на железной дороге в Орловской области.

Источник: Комсомольская правда

Из-за взрыва на железной дороге в Орловской области произошли значительные задержки в движении поездов, следующих в направлении Ростовской области и курортов Черноморского побережья. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале РЖД.

Инцидент произошел 13 сентября на перегоне «Малоархангельск — Глазуновка», где ранее были обнаружены взрывные устройства, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в с воем тг-канале. В результате подрыва одного из них, по предварительным данным, погибли два человека и один был ранен. Для обеспечения безопасности на месте проводятся оперативные мероприятия, что и привело к изменению маршрутов следования и задержкам ряда поездов.

Среди затронутых рейсов — поезда, следующие через Ростовскую область, включая:

— № 359 «Калининград — Адлер»;

— № 109 «Москва — Анапа»;

— № 535 «Смоленск — Анапа»;

— № 83 «Москва — Адлер».

В случае задержки более чем на четыре часа пассажиры дальнего следования будут обеспечены питанием.

