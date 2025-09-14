«Роскосмос» запустил ракету «Союз» со спутником «Бион-М» № 2 ко Дню города

«Мы создаем Москву, где каждый район становится полноценным пространством для жизни, и все необходимое — детские сады, школы, поликлиники, парки и места для отдыха — находится в шаговой доступности. Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса — это признание тех высот, которых мы достигаем в градостроительном развитии, обеспечивая комфортную жизнь для всех горожан», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
В День города в Москве открыли Национальный космический центр — уникальное инженерное сооружение, самый масштабный центр космической отрасли в мире. Во время церемонии к поздравлениям также присоединились космонавты Олег Платонов, Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков. Пуск ракеты подчеркнул масштабность реализуемых в столице градостроительных проектов, основанных на принципах человекоцентричности и концепции 15-минутного города.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых районах создается комплексная социальная инфраструктура, а в уже существующих ведется активная работа по повышению качества городской среды и обеспечению доступности ключевых объектов.
Космическое поздравление стало еще одним подтверждением статуса Москвы как города мирового уровня, где современные технологии и инфраструктурные решения направлены на повышение комфорта жизни каждого жителя.
Москва — лидер в России по исследованиям, проектированию и производству важнейших высокотехнологичных компонентов для ракетно-космической отрасли. В городе работают свыше 40 ведущих предприятий, крупнейших научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, которые напрямую связаны с ракетно-космической отраслью. Большая часть из них входит в ГК «Роскосмос».
Накануне в рамках празднования Дня города Москвы президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ). Открытие НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.