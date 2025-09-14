«Роскосмос» запустил ракету «Союз» со спутником «Бион-М» № 2 ко Дню города

«Мы создаем Москву, где каждый район становится полноценным пространством для жизни, и все необходимое — детские сады, школы, поликлиники, парки и места для отдыха — находится в шаговой доступности. Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса — это признание тех высот, которых мы достигаем в градостроительном развитии, обеспечивая комфортную жизнь для всех горожан», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.