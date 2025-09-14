Житель Минского района подал в суд на изготовителя забора за 103 тысячи рублей

Житель Минского района подал в суд на изготовителя забора «под ключ» за 103 тысячи рублей, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.
После установки забора заказчик был разочарован в качестве, а исполнитель добровольно устранять недостатки либо возмещать стоимость затрат на забор отказался.
Мужчина обратился в суд, который и назначил судебную строительно-техническую экспертизу.
В ходе проведения исследования действительно был выявлен ряд недостатков, которые не соответствовали заявленным стандартам качества. Стоимость материалов и ремонтно-восстановительных работ, необходимых для устранения недостатков, допущенных при возведении забора, составляет — 17,8 тысячи рублей.
