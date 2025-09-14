В Кировской области обновили более 20 км автодороги Слободской — Нагорск

Свыше 20 км дороги Слободской — Нагорск в Кировской области отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
В частности, в порядок рабочие привели восемь участков этой дороги. В ходе работ был отфрезерован старый асфальт. Кроме того, специалисты уложили новое двухслойное дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Благодаря проведенным работам добраться из Нагорского района в Киров можно будет еще удобнее.
«Каждый отремонтированный километр дорог — не просто цифра в отчете, а реальный шаг к улучшению качества жизни людей. Это повышение безопасности, снижение аварийности, сокращение времени на снабжение населенных пунктов», — отметил министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.