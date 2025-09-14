В Кировской области обновили более 20 км автодороги Слободской — Нагорск

В частности, в порядок рабочие привели восемь участков этой дороги. В ходе работ был отфрезерован старый асфальт. Кроме того, специалисты уложили новое двухслойное дорожное покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку. Благодаря проведенным работам добраться из Нагорского района в Киров можно будет еще удобнее.