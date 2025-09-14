В Улан-Удэ пройдет ежегодный «ФермФест»

Ежегодный фестиваль «ФермФест» состоится 19 и 20 сентября на площади Советов в Улан-Удэ в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятии.
В этом году мероприятие соберет 70 фермеров и производителей со всей Бурятии. Они презентуют на фестивале мясо и полуфабрикаты, натуральную молочную продукцию, мед, овощи и многое другое.
Также для гостей проведут мастер-классы. Помимо этого, на мероприятии будет открыт контактный зооуголок, подготовлена деловая зона для общения и обмена опытом. А еще на фестивале планируют разыграть призы. Среди наград — шесть баранов и жеребец ульдургинской породы. Чтобы попытать удачу в розыгрыше призов, необходимо совершить покупку у любого участвующего в фестивале фермера на сумму от 1500 рублей.
«“ФермФест” — это яркая демонстрация возможностей нашего аграрного сектора и прямой результат реализации национального проекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Фестиваль не только поддерживает местных производителей, но и обеспечивает жителей республики качественными и свежими продуктами напрямую от фермера», — отметил заместитель председателя правительства республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.