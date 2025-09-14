В Улан-Удэ пройдет ежегодный «ФермФест»

Также для гостей проведут мастер-классы. Помимо этого, на мероприятии будет открыт контактный зооуголок, подготовлена деловая зона для общения и обмена опытом. А еще на фестивале планируют разыграть призы. Среди наград — шесть баранов и жеребец ульдургинской породы. Чтобы попытать удачу в розыгрыше призов, необходимо совершить покупку у любого участвующего в фестивале фермера на сумму от 1500 рублей.