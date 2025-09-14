Ричмонд
В детских школах искусств Красноярского края учатся 33 тысячи детей

Самая массовая образовательная программа — живопись.

Источник: Красноярскстат

В детских школах искусств Красноярского края учатся 33 тысячи ребятишек. Как рассказали специалисты Красноярскстата, самая массовая образовательная программа — живопись.

Сейчас изобразительному искусству в нашем регионе обучаются 7,5 тысячи детей. Каждый шестой играет на народных инструментах, а каждый восьмой — на фортепиано.

В Хакасии детские школы искусств посещают 6,7 тысячи ребят, а в Туве — 6,4 тысячи.

Ранее мы писали, что Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина получил высокую отраслевую награду — «Золотой знак».