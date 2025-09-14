Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На участке Обводного шоссе в Тольятти начали укладывать новый асфальт

Дорожное покрытие заменят на отрезке протяженностью 4 километра.

Новое дорожное покрытие начали укладывать на участке Обводного шоссе в Тольятти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Работы стартовали на отрезке протяженностью 4 км. Он пролегает от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Васильевка. Также в этом году специалисты должны уложить нижний слой асфальта на участке от Васильевки до городского кладбища, а также в разворотной петле в районе улицы Новозаводской.

Завершить работы планируют до 2027 года. В общей сложности в порядок приведут 12,1 км дороги. Специалисты расширят проезжую часть, построят тротуары, смонтируют освещение.

Отметим, что Обводное шоссе входит в опорную дорожную сеть Самарской области. Ежедневно по нему проезжает около 40 тысяч автомобилей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.