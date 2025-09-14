На участке Обводного шоссе в Тольятти начали укладывать новый асфальт

Работы стартовали на отрезке протяженностью 4 км. Он пролегает от федеральной трассы М-5 «Урал» до села Васильевка. Также в этом году специалисты должны уложить нижний слой асфальта на участке от Васильевки до городского кладбища, а также в разворотной петле в районе улицы Новозаводской.