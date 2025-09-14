Количество разводов снижается в Казахстане

Значительный вклад в поддержку граждан вносят Центры поддержки семьи. Сегодня в стране функционирует 131 ЦПС, которые становятся точкой опоры для тысяч семей. С начала года в ЦПС обратились более 40 тысяч граждан. Было оказано свыше 15 тысяч консультаций по наиболее актуальным вопросам, еще около 4 тысяч человек находятся на комплексном сопровождении.