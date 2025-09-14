Житель Ростовской области потерял почти 600 тысяч на покупке авто в мессенджере

Житель города Волгодонска Ростовской области стал жертвой мошенников, потеряв 600 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через мессенджер. О происшествии сообщили в пресс-службе главка донской полиции.
По информации ведомства, 24-летний мужчина в конце июля нашел в одном из групп-чатов привлекательное предложение о продаже иномарки по низкой цене. Вступив в переписку с якобы менеджером, он согласился на сделку. Продавец запросил предоплату в размере 100 тысяч рублей для заключения договора.
После получения первой суммы неизвестный сообщил, что автомобиль находится в другом регионе, и для его доставки надо оплатить «таможенную пошлину». Желая завершить сделку, потерпевший перевел на указанные реквизиты еще 495 тысяч рублей.
Когда мошенник потребовал внести очередной платеж — уже 1,2 миллиона рублей — мужчина отказался. В ответ ему заявили, что автомобиль конфискован на таможне из-за «неоплаты». Осознав, что стал жертвой обмана, дончанин обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
Полицейские призывают граждан быть бдительными при совершении онлайн-покупок: проверять информацию о продавцах, сравнивать цены на разных площадках и не переводить деньги незнакомцам без гарантий.
