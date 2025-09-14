Житель Ростовской области потерял почти 600 тысяч на покупке авто в мессенджере

По информации ведомства, 24-летний мужчина в конце июля нашел в одном из групп-чатов привлекательное предложение о продаже иномарки по низкой цене. Вступив в переписку с якобы менеджером, он согласился на сделку. Продавец запросил предоплату в размере 100 тысяч рублей для заключения договора.