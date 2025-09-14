Ричмонд
Регистрация открыта: в Прикамье пройдет чемпионат по спортивному программированию

В рамках Лиги робототехники Прикамья в Перми на площадке технопарка Morion Digital 11−12 октября будут проходить краевые соревнования по спортивному программированию — чемпионаты по информационной безопасности и по алгоритмическому программированию.

Регистрация на соревнования открыта на сайте лиги. Принять участие в соревнованиях можно с 14 лет. Командам будут предложены задания разных категорий: веб, компьютерная криминалистика, разведка по открытым источникам, обратная разработка, криптография.

Отборочный тур пройдет 4−5 октября дистанционно. Основной тур будет очным.