Регистрация открыта: в Прикамье пройдет чемпионат по спортивному программированию

В рамках Лиги робототехники Прикамья в Перми на площадке технопарка Morion Digital 11−12 октября будут проходить краевые соревнования по спортивному программированию — чемпионаты по информационной безопасности и по алгоритмическому программированию.
Регистрация на соревнования открыта на сайте лиги. Принять участие в соревнованиях можно с 14 лет. Командам будут предложены задания разных категорий: веб, компьютерная криминалистика, разведка по открытым источникам, обратная разработка, криптография.
Отборочный тур пройдет 4−5 октября дистанционно. Основной тур будет очным.