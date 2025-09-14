Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани до конца года обустроят свыше 1,6 тысячи контейнерных площадок

При этом в Краснодарском крае уже создано более 760 таких пространств.

Более 1,6 тыс. контейнерных площадок планируют обустроить до конца 2025 года в Краснодарском крае в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

При этом в крае уже обустроили свыше 760 таких площадок. Большинство из них расположены в Кавказском, Новокубанском, Ейском, Кущевском муниципальных районах и в Геленджике. Также в ходе работ заменили около 5,1 тыс. контейнеров.

«Наша цель проста и понятна каждому: к 2030 году мусор должен не захораниваться, а сортироваться и направляться во вторичный оборот», — отметил в своем Telegram-канале врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.