Минтруда сказало, что 110 юношей в Беларуси проходят альтернативную службу

Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало, сколько юношей в стране сейчас проходят альтернативную службу. Таких 110 человек, из них в организациях здравоохранения трудятся 63 парня, в социальной сфере — 47, сообщает агентство «Минск-Новости».