Минтруда сказало, что 110 юношей в Беларуси проходят альтернативную службу

Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало, сколько юношей в стране сейчас проходят альтернативную службу. Таких 110 человек, из них в организациях здравоохранения трудятся 63 парня, в социальной сфере — 47, сообщает агентство «Минск-Новости».
В Беларуси Закон «Об альтернативной службе» вступил в силу в 2016 году. Он позволяет юношам, чьи религиозные убеждения не позволяют принимать присягу, носить оружие, вместо воинской службы проходить альтернативную.
Закон «Об альтернативной службе» предусматривает выплату ежемесячного денежного содержания, а также обеспечение проездными документами, бесплатными лекарствами и т.д.
Больше всего молодых парней на альтернативной службе, 23 человека, — в Могилевской области. Меньше всего, 7 человек, в Витебской. В Минске — 14.
Срок альтернативной службы — три года, для парней с высшим образованием — два года.
Кстати, Минтруда сказало, войдет ли в отработку распределения служба в армии.
