В результате пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина

Пожар в частном доме в городе Шахты Ростовской области унес жизнь человека. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Чрезвычайное происшествие произошло 14 сентября утром на улице Маяковского. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем были полностью охвачены гараж и хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
В ходе работ по ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тело 58-летнего хозяина дома. Мужчина не подавал признаков жизни.
Для тушения пожара были задействованы силы и средства шести пожарных на двух автоцистернах. Огонь был оперативно локализован и ликвидирован на площади 40 квадратных метров.
В настоящее время дознаватель управления МЧС по региону проводит проверку. Специалистам предстоит установить точную причину и все обстоятельства произошедшего.
