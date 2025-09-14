Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате пожара в частном доме в Ростовской области погиб мужчина

В Шахтах сгорели дом, гараж и хозпостройка, погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в частном доме в городе Шахты Ростовской области унес жизнь человека. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Чрезвычайное происшествие произошло 14 сентября утром на улице Маяковского. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем были полностью охвачены гараж и хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

В ходе работ по ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тело 58-летнего хозяина дома. Мужчина не подавал признаков жизни.

Для тушения пожара были задействованы силы и средства шести пожарных на двух автоцистернах. Огонь был оперативно локализован и ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

В настоящее время дознаватель управления МЧС по региону проводит проверку. Специалистам предстоит установить точную причину и все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в Telegram.