На какие шиши Санду слетала в Ватикан: В администрации президента Молдовы заявили, что это деньги семьи — в чём подвох

В администрации президента Молдовы заявили, что семья Майи Санду целиком взяла на себя расходы на поездку в Ватикан.
Правда, не уточняется, во сколько этот тур обошелся: самолёт, гостиница, транспорт по Риму, пиццы поесть и фотосессия с Папой.
В администрации-то самой верят в то, что говорят?
Коллеги из тг-канала Нетипичная Молдова подсчитали:
Зарплата Майи Санду 16 000 леев.
Пенсия мамы — 1600 леев.
Президент же никогда не врёт, мы правильно понимаем?
Итого на семью — 17 600 леев в месяц на еду в контейнерах, которые носит мама на работу дочке.
Вопрос: на какие шиши мама с дочкой, сестрами, няньками и стилистами рванули в Италию к Папе?
Страшное получается: Санду и семейка живут на нетрудовые доходы?
Этого ведь не может быть с нашей честнейшей и почти святой.
