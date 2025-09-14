В Амурске Хабаровского края к концу года благоустроят сквер «Звездный»

Сейчас мастера приводят в порядок центральное пространство для отдыха. Там меняют старый асфальт, проводят озеленение, устанавливают малые архитектурные формы и уличную мебель. Кроме того, специалисты обустраивают террасы, пешеходные дорожки и автопарковки. Также в сквере планируют оборудовать детскую игровую и спортивную площадки, а также футбольное поле. Еще на территории этого общественного пространства создадут коммерческую зону.