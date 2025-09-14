В Амурске Хабаровского края к концу года благоустроят сквер «Звездный»

Сквер «Звездный» в Амурске откроют к концу 2025 года после благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.
Сейчас мастера приводят в порядок центральное пространство для отдыха. Там меняют старый асфальт, проводят озеленение, устанавливают малые архитектурные формы и уличную мебель. Кроме того, специалисты обустраивают террасы, пешеходные дорожки и автопарковки. Также в сквере планируют оборудовать детскую игровую и спортивную площадки, а также футбольное поле. Еще на территории этого общественного пространства создадут коммерческую зону.
Напомним, что проект благоустройства сквера «Звездный» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа в 2023 году. За преображение этой общественной территории проголосовали почти 70% жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.