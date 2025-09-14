47 малышей родились в Минске в День города 13 сентября 2025 года

В День города в Минске родились 47 детей, сообщил Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Причем мальчиков значительно больше, чем девочек: 30 мальчик и 17 девочек.
Первой 13 сентября в 00.02 в роддоме 3-ей городской клинической больницы родилась девочка. А во втором роддоме в день рождения Минска родилась двойня.
А между тем, на 100 минчан приходится 121 минчанка. Ко Дню города обнародовали интересные факты о Минске.
